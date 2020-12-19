Тбилиси, 19 декабря, 2020, 22:18 — ИА Регнум. В столице Грузии Тбилиси сотрудники полиции задержали мужчину, который в жилом доме одного из районов города грозился взорвать гранату. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «Рустави 2».

Ручная граната

«Полиция задержала мужчину. Переговоры между МВД и задержанным длились более двух часов», — говорится в сообщении.

Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Хмельницкой области Украины спецназ взял штурмом дом, в котором забаррикадировался психически нездоровый мужчина с оружием.

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