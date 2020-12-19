Киев, 19 декабря, 2020, 21:51 — ИА Регнум. На Украине за октябрь и ноябрь уже погашена задолженность по зарплате перед бастующими шахтерами. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале.

В шахте

«Долги перед шахтерами (на Украине — прим. ИА REGNUM) за октябрь и ноябрь полностью закрыты, — сказал глава государства. — Эти деньги есть уже на шахтах».

Он добавил, что украинские власти в ближайшее время начнут выплаты шахтерам за декабрь.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки «украинской» части Донбасса, а также ряда шахт Волыни и Львовщины в очередной раз прекратили работу, требуя погашения задолженности по зарплате.

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