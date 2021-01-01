Москва, 1 января, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве приступят к строительству Бирюлёвской линии метрополитена. Об этом сообщили в городском комплексе градостроительной политики и строительства.

Дородницын Вениамин Павлович. У выхода метро. 1960-е

Ветку протянут в районы Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное, а также микрорайон Курьяново. Начинается линия на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Проект предусматривает пересадки на станции МЦК «ЗИЛ», станцию Замоскворецкой линии метро «Технопарк», а также станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар».

Всего на линии планируется построить десять станций с перспективой дополнительного продления в Щербинку.