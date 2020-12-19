Вашингтон, 19 декабря, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Некоторые фрагменты генома SARS-CoV-2 могут включаться в человеческий геном, выяснили учёные Массачусетского технологического института США. Итоги приведены в статье на портале bioRxiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что специалисты включили ген обратной транскриптазы (ОТ) (фермента, который превращает РНК в ДНК) в человеческие клетки и размножили клетки с SARS-CoV-2.

В одном эксперименте учёные использовали ген ОТ из ВИЧ, а также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1. В результате было установлено, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.

Если последовательности LINE-1 естественным образом вызывают ОТ в человеческих клетках, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19. Такое случается и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ, пишет РИА Новости.

При этом пока неизвестно, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, заражению коронавирусом SARS-CoV-2 больше чем, другие люди, подвержены пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). К такому выводу пришли специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Авторы исследования обнаружили, что среди лиц с вирусом иммунодефицита человека в 4 раза больше пациентов с выявленным COVID-19, чем среди ВИЧ-негативных респондентов. Вместе с тем выяснилось, что пациенты с ВИЧ в два раза реже обращаются за медпомощью, чтобы пройти тестирование на коронавирус.

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