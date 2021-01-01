Москва, 1 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Стоимость одной поездки в метро Москвы повысится со 2 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз в метро

Так, для пользователей карты «Тройка» проезд подорожает на 2 рубля — до 42 рублей вместо 40 рублей. Увеличится цена поездки и по банковской карте — 46 рублей вместо 44 рублей. Разовый билет будет стоить 60 рублей (сейчас — 57 рублей).

Стоимость безлимитных билетов на 90 дней и на один год не изменится. Проездной на 60 поездок будет стоить дороже на 100 рублей — 2070 рублей.

В департаменте объяснили причину изменения тарифов — это повышение затрат на инфраструктуру, комплектующие, а также электроэнергию.