Москва, 19 декабря, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Заявление представителей научного центра «Вектор» о том, что вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная структурой, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

»Отлично, сколько людей эта вакцина от ВИЧ спасёт. Ещё бы вакцину от рака создали», — пишет пользователь Слава.

Многие комментаторы встретили данную новость с нескрываемой радостью. Они считают, что если российские учёные действительно добьются появления вакцины от ВИЧ, то это станет счастливым потрясением для всего мира.

«Это уже серьёзное заявление. Знаю, что во всем мире бьются над созданием лекарства от ВИЧ, если наши на финальной стадии, низкий поклон им за это», — написал Сергей Г.

Некоторые отнеслись к заявлению представителей «Вектора» со скепсисом. Они отметили, что чтобы доказать реальную эффективность данной вакцины необходимо провести ещё множество исследований.

«Антитела у больных ВИЧ и так вырабатываются и без вакцин. Находятся в крови годами. И вирус никак не останавливают. Об эффективности можно будет говорить, когда будут клинические данные испытаний — среди вакцинированных заболело столько-то, в контрольной группе столько-то», — считает пользователь Alexandr.

Тем не менее множество пользователей пришли к выводу, что данная новость является показателем того, что российский научный ум способен с достоинством показать всему миру результаты своей деятельности.

«Вакцина — это не лекарство, это не лечение, а профилактика. Если действительно создали вакцину, то это реально прорыв, как с чумой и холерой в своё время», — поделилась мнением Анастасия И.

Напомним, 18 декабря сообщили Интерфаксу в центре «Вектор», что разработанная научным центром вакцина от ВИЧ способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.