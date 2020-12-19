Москва, 19 декабря, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Новая утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), которую пытаются выявить космонавты, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

NASA МКС

»Ничего страшного, летаем уже полтора года с утечкой… Это напомнило мне безалаберного водителя, который ездит на постоянно травящем воздух колесе, и знает об этом. Ничего страшного, уже год травит и езжу, всё нормально. Пока не оказывается перевернувшимся в кювете или врезавшимся в дерево на обочине. Стоит и чешет репу: «Ведь всё нормально было, столько ездил. С чего вдруг?» — пишет пользователь No m.

Многие комментаторы восприняли данную новость с нескрываемой досадой. Они уверены, что космическая отрасль России «израсходовала свой потенциал».

«Надо перед вылетом шмонать космонавтов на предмет наличия свёрл и дрелей. А если серьезно, то чему удивляться? … Запас прочности, заложенный в СССР, заканчивается. Нельзя бесконечно обсасывать деньги, ничего не обновляя», — считает пользователь Синдибад.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что раз данная утечка уже не первая в российском модуле, то получается, имеет место «системная ошибка», допущенная при производстве отечественного сегмента МКС.

«Когда что-нибудь случается один раз, это случайность, чья-то безалаберность, Но когда такое повторяется второй, третий раз — закономерность. Значит это кому-то выгодно. А кому? Это не секрет», — написал пользователь под псевдонимом «За Россию без алегархов».

Некоторые пользователи предположили, что первенство России и США в космической сфере в скором времени перехватит Китай. Они уверены, что российские космонавты предпочтут летать на китайскую станцию, а не на МКС.

«Будет третий этап развития космоса в этом направлении и он неизбежен. Первый: советские космические станции Салют и Мир. Второй: америкороссийская МКС. Третий: Китайская Модульная Космическая Станция. И именно на китайскую станцию, с большой вероятностью, перейдут космонавты Российской Федерации. Да, для начала она будет исключительно для китайцев, но недолго. Китайцам нужно, чтобы их творение приносило им доход. Для Российской Федерации, если в нашей стране не собираются разрабатывать и выводить на орбиту свою станцию, такой исход неизбежен», — поделился мнением А. Кузьмин.

Напомним, 19 декабря на Международной космической станции (МКС) вновь обнаружили утечку воздуха в российском модуле «Звезда».