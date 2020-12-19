Вашингтон, 19 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов приступило к выводу большей части воинского контингента из Сомали по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает 19 декабря телеканал CNN.

U.S. Department of Defense Американские солдаты

Отмечается, что военных перебрасывают в том числе на другие базы в Восточной Африке.

По словам главы Африканского командования Вооруженных сил США Стивена Таунсенда, американские войска не уходят из региона.

Вашингтон настроен на взаимодействие с «партнёрами в Африке», в том числе в борьбе с экстремистскими группировками, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Сомали американский воинский контингент, который насчитывает около 600 военнослужащих.

Отметим, в конце ноября в Сомали с необъявленным визитом побывал исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

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