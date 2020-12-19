Киев, 19 декабря, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Киеве около 70 участников акций предпринимателей на майдане Независимости получили различные травмы при столкновениях с полицией. Об этом 19 декабря сообщил глава общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

Hk.npu.gov.ua Украинский полицейский спецназ

«У нас пострадавших 70 человек. Одной женщине глаз выбили, она инвалидом будет. Ей сделали операцию, у нее повреждена сетчатка, в трех местах сломана челюсть и нос», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, предприниматели требуют от властей Украины принять ряд законопроектов, уволить главу комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а также отказаться от ужесточения карантина.

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