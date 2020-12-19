Торонто, Канада, 19 декабря, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Несколько жителей канадской столицы Торонто и его пригородов получили по почте письма с неизвестным белым порошком, сообщает телеканал CTV.

Petar Milošević Письмо

Отмечается, что в них содержались пакетики с белым веществом, которое, как говорилось в письмах, является наркотиком.

Кроме того, неизвестные отправители требовали перевести им биткойны, иначе они угрожали нанести вред семьям адресатов. В настоящее время письма и их содержание взяты на экспертизу сотрудниками полиции. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители медицинского сообщества Канады выразили мнение, что меры, введённые правительством для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, привели к резкому скачку смертей от передозировки наркотиками.

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