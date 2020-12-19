Берлин, 19 декабря, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Власти Германии намерены дополнительно купить 30 млн доз вакцины от COVID-19, которая разработана консорциумом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом 19 декабря сообщает Bild.

Вакцина

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Ранее ФРГ гарантировала себе 55,8 млн доз от Pfizer и BioNTech и ещё 50,5 млн доз от американской компании Moderna.

Таким образом, Германия рассчитывает в следующем году получить от этих производителей в общей сложности минимум 136 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минздрава Алекс Азар заявил, что американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила властям США о возможных проблемах с производством своей вакцины против коронавирусной инфекции.

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