Москва, 19 декабря, 2020, 17:26 — ИА Регнум. На решение Госдепа США о закрытии генконсульств на территории России отреагировал председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Своим мнением сенатор поделился 19 декабря в Telegram-канале.

Флаг США

По его словам, существенно сэкономить Вашингтону едва ли позволит закрытие двух диппредставительств в РФ.

«Экономия в $3,2 млн — это смешно, — написал Пушков. — … Это политическое решение (американской стороны — прим. ИА REGNUM)».

Сенатор отметил, что Соединенные Штаты столкнулись с определенными проблемами в экономике, однако не до такой степени.

Как передавало ИА REGNUM, принятие решения о закрытии в РФ двух генконсульств (во Владивостоке и в Екатеринбурге) ранее подтвердил государственный департамент США.

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