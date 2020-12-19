Анкара, 19 декабря, 2020, 17:08 — ИА Регнум. В центр «притяжения для местных и иностранных инвесторов» постепенно превратилась Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 19 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«По сегодняшний день привлечены $220 млрд иностранных инвестиций, что является прямым доказательством этого, — сказал глава государства. — Однако Турция ожидает настоящего прорыва в ближайший период в этом вопросе».

По его словам, Турции, власти которой укрепляют политическую и экономическую независимость, все легче преодолевать различные препятствия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Вашингтона о введении в отношении Турции санкций из-за приобретения российских ЗРС С-400 являются «нападением на суверенные права» страны.

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