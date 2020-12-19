Москва, 19 декабря, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Так, 67% сообщили о сбоях в работе самого сайта, 25% — о трудностях при отправке сообщения, еще 4% — о проблемах при входе в аккаунт.

В свою очередь в соцсети сообщили, что уже восстановили работу после кратковременных неполадок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Соединённых Штатах в работе социальной сети Snapchat были зафиксированы неполадки. Порядка 81% пользователей, сообщивших о неполадках, не могли опубликовать в социальной сети свои фотографии или видеоролики.

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