Вашингтон, 19 декабря, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки. Об этом сообщает 19 декабря Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей.

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По данным университета, медики за сутки в стране зафиксировали 249 709 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала пандемии составило в США более 17,4 млн.

При этом за последние 24 часа в США от COVID-19 умерли 2814 пациентов и с учетом этих данных список жертв эпидемии насчитывает в США более 313 тыс. умерших.

Отметим, что максимальное число зараженных коронавирусом в США до этого было зарегистрировано 17 декабря — более 247 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса продолжают оставаться также США.

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