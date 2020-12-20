Москва, 20 декабря, 2020, 08:45 — ИА Регнум. Решение администрации президента США Дональда Трампа уведомить Конгресс о намерении закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

(сс) ArtisticOperations США

"Шикарная новость к Новому году! Собственно говоря, там и делать-то у них нечего. Образование такое же, как и у нас, — бестолковое. С одной лишь разницей: когда детишки богатых или перспективные дети туда попадают для образования, то их просто вербуют изначально. И да, они там больше не знания получают, а нужные связи. А это, в случае лояльности к американскому режиму, очень помогает подъёму по карьерной лестнице в своей стране», — поделилась мнением Лилия М.

Многие комментаторы не выразили сожаления по поводу того, что США закрывают свои генконсульства в России. Граждане считают, что достаточно оставить лишь одну такую структуру на территории Российской Федерации.

«По-хорошему США должны оставить в России всего одно консульство, где-нибудь в Якутске. В России население всего 140 миллионов человек, одного консульства более чем достаточно. Ну, Россия так рассуждала, когда открыла всего одно консульство на три страны, Филиппины, Палау и Микронезию, где живёт больше 185 миллионов человек… Люди по полторы тысячи километров мотаются, пускай и русские покатаются, раз им что-то надо от американцев», — пишет пользователь Alex.

Другие же встретили данную новость с разочарованием. Те граждане, которые зависимы от посещения данных консульств, считают, что теперь им придётся столкнуться с множеством проблем.

«И до пандемии записаться в консульство в Москве на прохождение собеседования для получения визы было невозможно, мы пробовали в течение полугода, в итоге записались в Екатеринбурге. Теперь это станет еще сложнее, зарабатывать на записи будут посредники и изобретатели ботов», — считает Анна М.

Нашлись и те, кто призвал не считать виноватым в сложившейся ситуации руководство России. Люди отмечают, что к такому решению пришла администрация президента США.

«Ну не российские власти начали это баловство, а, как всегда, янки инициировали и позакрывали наши объекты в США под надуманным предлогом. Мол, для создания в доме отдыха посольства разведывательного центра. Да и ранее количество американских дипломатов, из которых половина совсем не дипломаты, превышало количество наших сотрудников в США», — написал пользователь Владимир.

Напомним, 19 декабря администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России.