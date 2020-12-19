На Украине во время съемок программы для путешественников обокрали ведущую
Чернигов, Украина, 19 декабря, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой воров во время съемок очередной серии шоу для путешественников «Le Маршрутка», съемки которой проходили в Черниговской области, сообщает 18 декабря украинский телеканал «Новый».
Кража произошла когда ведущая и водитель автобуса «Богдан» остановились для отдыха недалеко от поля.
По словам ведущей, злоумышленники в первую очередь украли телефоны и навигатор. Также были украдены турецкие коврики, костюм, холодильник, телевизор, микроволновая печь, вытяжка, сервант.
В пресс-службе телеканала напомнили, что телеведущая не впервые становится жертвой воров. Несколько лет назад в канун Нового года в машине телеведущей разбили лобовое стекло и украли подарки, которые она приготовила родным к празднику. В итоге Никитюк пришлось в срочном порядке приобрести новые подарки и потратить средства на замену лобового стекла.
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