Салехард, 19 декабря, 2020, 15:45 — ИА Регнум. На Ямале за сутки подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 188 случаев.

Основные очаги заражения на 19 декабря в ЯНАО: Новый Уренгой — 21 случай; Ноябрьск — 22; Надымский и Пуровский районы — по 19; Губкинский — 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 19 декабря 29 977 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 22 130 человек, 302 пациента с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).