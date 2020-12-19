Минск, 19 декабря, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В Белоруссии за сутки выявили 1931 новый случай инфицирования коронавиурсом, сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

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С начала эпидемии SARS-CoV-2 в республике были зарегистрированы 171 579 носителей коронавируса, 149 353 из которых выздоровели (2037 за последние сутки), 1316 (8 человек за сутки) — умерли от осложнений болезни.

На текущий момент в Белоруссии выполнили 3 748 073 тестирования на коронавирус, 29 835 из которых — в минувшие сутки.