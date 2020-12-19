Калуга, 19 декабря, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Более 257 миллионов рублей получит Калужская область в 2021 году из федерального бюджета на благоустройство общественных и дворовых территорий сообщает 19 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

Admoblkaluga.ru Более 257 миллионов рублей получат муниципалитеты в 2021 году на благоустройство.

В Минстрое России подвели итоги выполнения поручения правительственной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Калужская область вошла в число лидеров федерального проекта 2021 года, и заключила контракты с подрядчиками по тем проектам, которые будут выполнены в будущем году. Полностью с этой задачей пока справились всего четыре региона России. Работы 2020 года по благоустройству городов Калужской области завершены на 100%. Параллельно подходит к финальному этапу реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Сухиничах и Кондрове.

В 2020 году в реализации мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» принимали участие 57 муниципальных образований калужского региона, с численностью населения свыше 1 000 человек. Финансовое обеспечение мероприятий из бюджетов всех уровней составило 425 млн рублей, из них 271,5 миллиона — средства федерального бюджета. В области благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий.