Москва, 19 декабря, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации планируют привить от коронавируса SARS-CoV-2 около 60% взрослого населения страны. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Dzhmao.ru Вакцинация против COVID-19

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«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Министр заявил, что российская промышленность вполне сможет обеспечить потребность страны в вакцине против коронавируса SARS-CoV-2. Мурашко пояснил, что сейчас в производство вакцины вовлечены достаточно большие мощности.

Также Мурашко рассказал, что в России фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас проводятся исследования, которые касаются качества и длительности иммунитета.

Напомним, что на сегодняшний день власти всех стран мира рассматривают массовую вакцинацию как единственный вариант противостояния коронавирусу SARS-CoV-2.