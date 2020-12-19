Калуга, 19 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В Гостином Дворе Калуги 19 декабря состоялась церемония открытия первого Всероссийского гастрономического фестиваля — значимого предновогоднего события для индустрии путешествий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gastrofestival.ru На гастрономическом фестивале

По информации организаторов проекта, гостей калужского фестиваля познакомят с программами 50 перспективных гастрономических туров и продуктов, которые охватывают большинство регионов страны, от Владивостока до Москвы. Фестиваль проходит в онлайн‑ и офлайн-форматах, и это позволяет принять в нём участие многотысячной аудитории. Гости фестиваля смогут не только увидеть процесс приготовления, но и попробовать уникальные национальные блюда, а для самых маленьких гурманов подготовлена развлекательная предновогодняя программа. Задача пилотного проекта — поддержка регионального гастрономического туризма как инструмента развития регионов и индустрии путешествий. Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму при поддержке правительства Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM гастрономическим атрибутом Всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021», который в эти дни проходит на Калужской земле, станет старинное русское лакомство — знаменитое калужское тесто.