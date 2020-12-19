Москва, 19 декабря, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОН зашли в бар «Квартира» в Пресненском районе Москвы, вскрыв входные двери. Видео об этом 19 декабря опубликовал телеграм-канал оперативного штаба столицы.

Антон Привальский ИА Красная Весна ОМОН

«Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, продолжалось их обслуживание», — говорится в сообщении штаба.

Заведение расположено по адресу: улица Рочдельская, дом 15. Вместе с сотрудниками ОМОНа в бар пришли инспекторы ОАТИ, они зафиксировали санитарные нарушения. Теперь заведению грозит наказание — закрытие на 90 суток или штраф. Его размер может составить 300 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровья кому-то из посетителей — 1 млн рублей.

Напомним, до 15 января 2021 года в Москве запрещена работа баров с 23:00 до 6:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в трех торговых центрах (ТЦ) на севере Москвы прошли проверки соблюдения масочного режима.