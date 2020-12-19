Киев, 19 декабря, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В период с 21 по 23 декабря миссия Международного валютного фонда планирует начать пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщает 18 декабря издание «Новое время. Бизнес». Решение МВФ поприветствовал президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842 (фрагмент)

«Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря», — заявил Люнгман.

Представитель МВФ отметил, что в связи с пандемией коронавируса представители миссии будут обсуждать с украинской стороной в режиме онлайн последние актуальные экономические события, а также мероприятия и реформы, которые нужны для завершения первого пересмотра соглашения. Миссия фонда, по словам Люнгмана, планирует возобновить встречи после завершения праздников в январе 2021 года.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал начало работы миссии, а также отметил, что Украина «остается надежным партнером» Международного валютного фонда, так как сотрудничество с МВФ, по его словам, «принесет пользу» народу возглавляемой им страны.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить очередной кредит от Международного валютного фонда в феврале — марте 2021 года. Глава украинского правительства выразил надежду на достижение «прогресса» в переговорах с представителями международной финансовой структуры уже на следующей неделе.