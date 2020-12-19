Москва, 19 декабря, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал вредительством предложение Минфина сжигать незаконно вырубленный конфискованный лес, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

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«Предложение Минфина иначе как вредительством не назовешь. Мы годами боремся за сохранение наших лесов, пытаемся развивать восстановительные посадки и запрещаем экспорт «кругляка», а в ведомстве предлагают народное достояние просто уничтожать. Этого допускать нельзя!» — заявил Миронов.

Он предложил направлять строевой лес на строительство социальных объектов, помощь молодым и многодетным семьям, другие программы помощи, в том числе на дрова для малообеспеченных.

«Интересно, господа из Минфина знают, сколько стоит один кубометр дров? В среднем 2−3 тыс. рублей без учета доставки, а таких кубометров на всю зиму нужно пять! Несложно подсчитать, во сколько обойдется запас на сезон. И это при средней пенсии около 15 тыс. рублей в месяц», — отметил парламентарий.

В Минфине РФ выступили за утилизацию нелегально заготовленной древесины, которую изымают правоохранительные органы — соответствующие поправки в КоАП и в Уголовный кодекс разработали в министерстве. Там объяснили это предложение отсутствием средств и площадей для ее хранения, а также необходимостью декриминализации лесной отрасли.