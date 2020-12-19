Челябинск, 19 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечено снижение числа умерших за сутки пациентов с коронавирусом. 18 декабря зафиксировали кончину десяти человек, тогда как в прежние несколько суток количество было гораздо большим.

Александр Куликов ИА REGNUM В отделении реанимации

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По данным оперштаба, от COVID-19 умерли шесть человек. Среди них мужчина 65 лет и женщины 59, 69, 72 лет, а также 71 и 81 года.

От других причин скончались четыре пациента. У 95-летней женщины имелись инфаркт мозга и гипертоническая болезнь, у 81-летней — сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз, у 73-летнего мужчины — сахарный диабет с множественными осложнениями и атеросклероз аорты, а у 82-летнего — постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз и гипертоническая болезнь.