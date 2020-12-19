Вашингтон, 19 декабря, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Пока ещё государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти располагают «достаточно четкими» доказательствами того, что Россия якобы участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в Соединенных Штатах. Об этом Помпео заявил в интервью радиошоу Марка Левина.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератаки

«Достаточно сказать, что предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы в сущности внедрить код в системы правительства США и, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что это были достаточно значительные усилия и на данный момент американские власти могут сказать четко: за этими кибератаками стояли русские.

Напомним, что в США ранее сообщили о некоей масштабной кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Утверждается, что целью кибератаки были именно правительственные учреждения.

Стоит отметить, что власти США уже неоднократно обвиняли Россию в кибератаках на американские органы власти и другую инфраструктуру. Никаких доказательств того, что за атаками действительно стоит Россия, американцы так и не предъявили.