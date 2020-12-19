Помпео: Россия осуществляла кибератаки на госведомства США
Вашингтон, 19 декабря, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Пока ещё государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти располагают «достаточно четкими» доказательствами того, что Россия якобы участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в Соединенных Штатах. Об этом Помпео заявил в интервью радиошоу Марка Левина.
Он подчеркнул, что это были достаточно значительные усилия и на данный момент американские власти могут сказать четко: за этими кибератаками стояли русские.
Напомним, что в США ранее сообщили о некоей масштабной кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Утверждается, что целью кибератаки были именно правительственные учреждения.
Стоит отметить, что власти США уже неоднократно обвиняли Россию в кибератаках на американские органы власти и другую инфраструктуру. Никаких доказательств того, что за атаками действительно стоит Россия, американцы так и не предъявили.