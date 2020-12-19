Санкт-Петербург, 19 декабря, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге начнется только в 2021 году. А пока на прививку отправляют организованные группы медиков и педагогов, которые формируют в учреждениях, где они работают. Когда начнется массовая вакцинация, запись на нее будет проводиться через интернет и «горячую линию» по номеру 122. Пока такой записи нет, о ее начале будет объявлено дополнительно.

Иван Шилов ИА REGNUM

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"Мы прививаем организованные коллективы — педагоги, медицинские работники, сотрудники транспорта, сотрудники социальной сферы — это все те лица, которые можно записать централизованно в тех организациях, в которых они работают», — пояснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что в одном флаконе для прививки содержится сразу пять доз вакцины, поэтому медикам важно обеспечить приход на прививку всех, кто был записан, чтобы вакцина не пропала после разморозки.

В комздраве полагают, что успеют привить от COVID-19 всех желающих педагогов до конца 2020 года либо в начале 2021 года.

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Массовая иммунизация от коронавируса в настоящее время невозможна в силу того, что полученных Петербургом вакцин пока недостаточно — всего порядка 5900 доз.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время министерство здравоохранения примет во внимание, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге высока, и предоставит городу дополнительное количество вакцины», — сказал Лисовец.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо нескольких сотен медиков в настоящий момент привиты первые 100 добровольцев из числа петербургских педагогов. На втором этапе привиться смогут учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.