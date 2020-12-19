Ашхабад, 19 декабря, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Об отсутствии причин по которым Туркмения не может воспользоваться разработанной в Российской Федерации вакциной от коронавируса заявил посол России в Туркмении Александр Блохин в ходе брифинга с представителями СМИ, сообщает 18 декабря Turkmenportal.

Mos.ru Российская вакцина «Спутник V»

«Я, по крайней мере, не вижу причины почему Туркменистан не может воспользоваться российской вакциной», — заявил дипломат.

Дипломатический представитель РФ отметил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» прошла все три ступени клинических испытаний и их результаты более, чем позитивные. Кроме того, посол отметил, что Российская Федерация в рамках сотрудничества в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции между Туркменией и РФ поставила в Туркмению более пятидесяти тысяч тест систем на безвозмездной основе. А между врачами из России и Туркмении в режиме онлайн проводятся консультации. Туркмения по словам дипломата также закупила у Российской Федерации медикаменты и медицинские принадлежности (лекарства и защитные костюмы) на сумму около восьми миллионов долларов США, Россия также поставила в Туркмению вакцину от гриппа.

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"Мы надеемся, что наша вакцина, в частности, «Спутник V», будет востребована туркменской стороной, и российская сторона поставит ее, как только будут наработаны нужные объёмы этой вакцины на наших предприятиях», — подытожил посол.