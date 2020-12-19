Вашингтон, 19 декабря, 2020, 07:51 — ИА Регнум. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX будет возобновлена одной из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines, передает телеканал CNBC.

pjs2005 Boeing 737-8 MAX

Первые полеты планируется совершить 11 февраля 2021 года. Компания стала вторым авиаперевозчиком в США, решившим возобновить использование этих лайнеров. Первой об этом объявила American Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что компания Boeing планирует нанять 160 пилотов высокой квалификации в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов модели 737 MAX.