Тегеран, 19 декабря, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Иране 178 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 18 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnimnews.com Иранский врач утешает родственников пациента, умершего от COVID-19

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 178 новых жертв их общее число по стране возросло до 53 273. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было обнаружено около 7121 нового случая заражения COVID-19, при этом 1085 человек госпитализированы.

Она также подчеркнула, что в общей сложности 1 145 651 иранец подвергся заражению смертельным вирусом, причём 856 474 из них выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 5627 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что на данный момент в Иране было проведено 6 944 462 обследования на выявление случаев заражения.