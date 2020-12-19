Москва, 19 декабря, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Решение Центрального Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Удержание величины процентной ставки ЦБ в районе 4,.%, по-моему обусловлена снижением финансовой активности предприятий, её стагнацией. Увеличить проц. ставку ЦБ сейчас невозможно. Эта ситуация очень выгодна коммерческим банкам. В свою очередь коммерческие не спешат повышать проценты по вкладам, так как реальная инфляция выше официальной, прибыль минимальна. Этим банкам выгодней вкладываться самим в крупные проекты (газ, нефть, сотовая связь и т.д.). Регулятор ЦБ должен обязать коммерческие банки к обеспечению объёма резерва по вкладам до установленных норм», — поделился мнением пользователь Роман.

Многие комментаторы пришли к выводу, что решение ЦБ РФ по сохранению такого процента ставки выглядит неизбежным. Люди уверены, что решение ведомства было продиктовано актуальной экономической ситуацией в России.

«ЦБ утверждает ключевую ставку на регулярных заседаниях раз в 6 недель. Низкая ставка — значит низкая ставка по кредитам, но и по депозитам тоже. Сейчас очевидно не период накопления у людей, а вот меньшие проценты по кредитам как раз не помешают согражданам. Да, будет расти покупательская способность, к сожалению и инфляция. В сегодняшней ситуации решение закономерное и верное», — пишет Всеволод Б.

Некоторые граждане призвали вслед за процентной ставкой от ЦБ начать снижать ставки и по потребительским кредитам. Люди считают, что необходимо поддержать население в условиях тяжёлой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

«При такой низкой процентной ставке от ЦБ можно уже снижать ставку по потребительский кредитам гражданам, например, под 7−10% годовых. А то нынешняя ставка в среднем 15% для людей», — написал пользователь Александр.

Нашлись и те граждане, которые заявили о том, что они не имеют представления о последствиях подобного решения ЦБ РФ. Люди ждут объяснения ситуации от экспертов, которые доступным языком расскажут гражданам об этом.

«Так я не понял, это прогресс и спасибо надо сказать? Или это очередной застой и слать к чертям надо?», — задаётся вопросом Valar M.

Напомним, 18 декабря Центральный Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.