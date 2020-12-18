Москва, 18 декабря, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Российские миротворцы за прошедшие сутки сопроводили колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении, сообщает 18 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Mil.ru Беженцы, прибывшие в Степанкерт

Колонна доставила в Степанакерт 470 человек.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня (в пятницу) доставлены 470 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Всего с начала миротворческой операции в Карабахе российские военные обеспечили безопасное возвращение в свои дома почти 42 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Министерство обороны РФ опубликовало данные о гибели в Карабахе российского офицера-сапёра, проводившего разминирование дороги в районе Шуши.