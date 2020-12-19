Тирана, 19 декабря, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Бывший президент Албании Сали Бериша 18 декабря после встречи с и.о. президента Косово Вьосой Османи заявил, что темой обсуждения были общие проблемы Косово и Албании. Комментируя выступление Османи в парламенте Албании, Бериша подчеркнул, что и отказ премьер-министра Эди Рамы одобрить резолюцию с осуждением «сербского геноцида» в Косово является вражеским актом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

World Economic Forum Сали Бериша

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Бериша подчеркнул, что в парламенте Косово Османи говорила от лица всех албанцев, не только живущих, но и умерших.

Сали Бериша Геноцид сербских варваров против албанцев стал второй по тяжести формой геноцида после холокоста, которую знала Европа и каждый, кто не признает этой проблемы, должен обратиться к литературе, посвященной геноциду и преступлениям против человечности и посмотреть, где там помещен геноцид против албанцев.

Политик подчеркнул, что если албанцы будут отрицать этот «геноцид», то они заслужили участи исчезнуть.