Москва, 18 декабря, 2020, 22:30 — ИА Регнум. О пожаре в здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте в Москве сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Moscow.mchs.gov.ru Пожар в здании на Ленинградском проспекте в Москве

Горит седьмой этаж здания. Площадь пожара составила 300 кв. м. Находившиеся в многоэтажке люди эвакуированы.

К борьбе с огнём привлечено более ста человек, а также 25 единиц техники. Пожар начался в 20:58 мск.