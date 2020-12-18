Вашингтон, 18 декабря, 2020, 22:06 — ИА Регнум. В США выпустят альбом, в который будут включены редкие и неизданные записи Боба Дилана и Джорджа Харрисона. Об этом 18 декабря сообщил журнал Variety.

Chris Hakkens Боб Дилан

Пластинка поступит в продажу 26 февраля 2020 года. Отмечается, что в этот сборник войдут неизданные отрывки с сессий, которые были записаны при создании альбомов Дилана «Self Portrait» and «New Morning». Кроме того, в нём будет запись полной студийной сессии Дилана и Харрисона, которая прошла 1 мая 1970 года.

Напомним, Боб Дилан выпустил альбом «Self Портрет» 8 июня 1970 года. В 1984 году музыкант признался, что специально записал такую пластинку, которая не должна была понравиться фанатам. Он пояснил, что хотел отдохнуть от славы и назойливых поклоников.