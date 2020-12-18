Донецк, 18 декабря, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Девять населённых пунктов ДНР за неделю обстреляли ВСУ, сообщает 18 декабря Донецкое агентство новостей.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, территория республики была обстреляна украинскими военными 20 раз за неделю.

Под обстрелы попали посёлки шахты «Трудовская», шахты 6/7 в Горловке, Александровка, Минеральное, сёла Весёлое, Яковлевка, Ленинское, Новая Таврия и Коминтерново.

По ДНР стреляли из миномётов калибром 120 и 82 мм, а также из нескольких видов гранатомётов и стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 декабря, ВСУ обстреляли из гранатомёта село Ленинское в ДНР.