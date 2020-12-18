Москва, 18 декабря, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Минобороны России подписало контракт на поставку 10 новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщает 18 декабря газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы военного ведомства РФ Алексея Криворучко.

Минобороны России Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А

Контракт подписан с ульяновским авиастроительным заводом «Авиастар-СП», и это будет первая серийная поставка самолетов-заправщиков Ил-78М-90А.

«Сегoдня пoдписан oчередной гoсударственный кoнтракт на пoставку дeсяти пeрспективных самолeтов-запрaвщиков Ил-78М-90А для нужд Министeрства обoроны», — сказал Криворучко.

Новый воздушный топливозаправщик создан на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Ил-78М-90А способен одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации или один самолет дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А после посадки на аэродром возможна одновременная заправка четырех самолетов.