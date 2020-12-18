Подгорица, 18 декабря, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Новый министр финансов Черногории Милойко Спайич, который ранее работал кредитным аналитиком в компании Goldman Sachs заявил в интервью изданию Bloomberg, что закрытие границ весной 2020 года из-за коронавируса было большой ошибкой, за которую стране придется долго расплачиваться.

stephenwd4h0 Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Он привел для примера опыт Хорватии и Албании, которые пустили туристов гораздо раньше Черногории, и не допустили драматичного падения турпотока и доходов от туризма.

«Новое правительство будет следить за тем, чтобы наши границы оставались открытыми не только для соседних стран, но и для восточноевропейских рынков и туристов со всего мира», — сказал Спаич.

По прогнозу главы минфина, спад экономики Черногории по итогам 2020 года составит около 14%.