Безналичная оплата стала основной в общественном транспорте Подмосковья
Красногорск, 18 декабря, 2020, 21:58 — ИА Регнум. В 2020 году более 270 миллионов поездок на общественном транспорте в Подмосковье было оплачено безналичными способами. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Отмечается, что при оплате банковской картой цена проезда на городских маршрутах на 35% дешевле, чем при наличном расчете. При этом система лояльности подмосковной проездной карты «Стрелки» по количеству совершенных поездок позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%. По подсчетам министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона за счет оплаты проезда безналичным способом пассажиры Московской области смогли с начала 2020 года сэкономить около 4,8 миллиарда рублей.
«Доля безналичной оплаты постоянно растет — в этом году число таких поездок увеличилось на 9% по сравнению с 2019 годом, где поездки по банковской карте выросли на 14%. Ежедневно более 950 тысяч поездок оплачивают безналичным способом, в том числе полмиллиона пассажиров или 51% — банковскими картами», — рассказала первый замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.