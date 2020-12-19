Москва, 19 декабря, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что продажа российских комплексов С-400 Турции якобы несёт угрозу безопасности американским военным, вызвало волну негодования среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

"Опять Россия виновата? Надоедать начинает такое откровенное хамство и солдатская риторика. Понятно, что США враги, все поняли», — пишет Сергей И.

Многие комментаторы оказались удивлены формулировке, которую дал госсекретарь США. Граждане уверены, что подобное обоснование санкций говорит лишь о том, что Соединённые Штаты всеми силами пытаются отрезать России доступ к рынку вооружений.

«Удивительные все-таки люди — американцы. И госсекретарь Помпео — не исключение. Как они умеют все объяснить! Оказывается, что санкции против Турции — это вовсе не против Турции, а против России! Во как вывернули! И типа турки должны успокоиться и понять, что США им только добра желают. Главное, чтоб Россия не смогла получить существенных доходов. Хорошо, что Эрдоган все-таки адекватный мужик, который думает о суверенитете своей страны и независимости оборонной промышленности», — написала Елена П.

Некоторые пользователи считают, что такими нелепыми словами США попросту прикрывают свои попытки нанести удар по экономике Российской Федерации, ведь продажа комплексов С-400 серьёзно пополняет бюджет нашей страны.

«Это бизнес и ничего личного. Американцы многим странам не дают развиваться экономически, иначе их империя перестанет существовать. Вот и все. А Эрдоган — не дурак, однако», — поделился пользователь Q D.

Другие даже предположили, что в основе таких действий лежит ненависть по отношению к населению России. Граждане считают, что таким образом США хочет, чтобы российские дети голодали.

«Американец даже и не скрывает, что он хочет вогнать наш народ в нищету, ведь если не будет доходов от продаж нашей традиционной продукции, то и пополнения бюджета не будет. Это враг и он даже не скрывает этого. Он не только власти нашей враг, но и моим малолетним детям. Он их ненавидит, желает им зла», — считает Анна М.

Напомним, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что продажа российских комплексов С-400 Турции якобы несёт угрозу безопасности американским военным.