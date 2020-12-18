Санкт-Петербург, 18 декабря, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

ПАО «Северная верфь» Корвет «Гремящий» у достроечной набережной «Северной верфи»

В настоящее время на «Северной верфи» по контрактам с Минобороны продолжается строительство шести фрегатов проекта 22 350, пяти корветов проектов 20 380, 20 385 и 20 386, а также судна тылового обеспечения проекта 23 120.

Замминистра ознакомился с процессом строительства кораблей в интересах ВМФ России, а также провел совещание с руководством АО «Объединенная судостроительная корпорация» и представителями судостроительных предприятий Северо-Запада.

В ходе посещения предприятия Алексей Криворучко заслушал доклад о результатах госиспытаний головного корвета проекта 20 385 «Гремящий», а также о строительстве судна тылового обеспечения 23 120 «Всеволод Бобров».

«Мы ожидаем, что корвет «Гремящий» уже в текущем году будет передан в состав Военно-морского флота России, а сдача судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» состоится в первой половине 2021 года», — заявил заместитель главы военного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе «Северной верфи», предприятие приступило к заключительному этапу строительства головного корвета «Гремящий».

"В ходе ревизии судостроители проведут проверку энергетической установки, основных механизмов корвета, его комплексов вооружения и спецсредств. Также будет выполнена окончательная окраска «Гремящего». Ревизия должна завершиться до 25 декабря», — отметили на предприятии.

Прием корвета «Гремящий» в состав ВМФ и подъем Андреевского флага должны состояться до конца 2020 года.

Корвет проекта 20 385 предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.