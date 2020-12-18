Калуга, 18 декабря, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены пять летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Бабынинского района 1940 года рождения, житель Ферзикоского района 1970 года рождения, житель Обнинска 1957 года рождения и два жителя Калуги 1934 и 1962 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 139 человек с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией.