Самара, 18 декабря, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Бывшего заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Самарской области осудили за получение взятки. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В суде было установлено, что в январе 2020 года в Самаре обвиняемый получил от своего подчиненного 500 тысяч рублей. За это он должен был бездействовать во время контроля за исполнением подчиненными сотрудниками письменных поручений следователя по уголовному делу, которое было возбуждено по факту мошенничества работниками фирмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.