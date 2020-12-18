В Калужскую область из Турции ввезли мандаринов на 2 млн долларов
Калуга, 18 декабря, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Более 3,5 тысячи тонн мандаринов из Турции стоимостью около двух миллионов долларов оформлено Калужской таможней с начала декабря 2020 года, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
Фото Калужской таможни
Мандарины к новогоднему столу
С начала 2020 года, Калужской таможней оформлено более 137 тысяч тонн фруктов и ягод. Среди них — абрикосы, клубника, киви, гранаты, вишни, яблоки, дыни (арбузы), виноград (за аналогичный период 2019 года оформлено почти 100 тысяч тонн) фруктов.
Лидирующей страной по импорту фруктов в Калужскую область является Турция, за ней Сербия, Македония, Азербайджан и Молдавия.