Калуга, 18 декабря, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Более 3,5 тысячи тонн мандаринов из Турции стоимостью около двух миллионов долларов оформлено Калужской таможней с начала декабря 2020 года, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Фото Калужской таможни Мандарины к новогоднему столу

С начала 2020 года, Калужской таможней оформлено более 137 тысяч тонн фруктов и ягод. Среди них — абрикосы, клубника, киви, гранаты, вишни, яблоки, дыни (арбузы), виноград (за аналогичный период 2019 года оформлено почти 100 тысяч тонн) фруктов.

Лидирующей страной по импорту фруктов в Калужскую область является Турция, за ней Сербия, Македония, Азербайджан и Молдавия.