В Ярославле бизнесмена будут судить за взятки полковнику полиции
Ярославль, 18 декабря, 2020, 16:47 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Ярославля, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Взятки брал заместитель начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов.
В СКР не уточнили, какие именно объекты строила фирма предпринимателя. Терехов был осуждён за взятки, которые передавались от подрядчиков нового здания УМВД во Фрунзенском районе, здания больницы УМВД и центра кинологической службы.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Получавший взятки бывший заместитель начальника управления тыла и обеспечения УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов уже осуждён — ему дали 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.