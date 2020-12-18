Калуга, 18 декабря, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В Калуге 18 декабря под председательством главы городского самоуправления Юрия Моисеева состоялось первое заседание Координационного совета при городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги На заседании Координационного совета при Городской Думе по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции

В состав совета вошли депутаты городской Думы, представители городской управы, министерства здравоохранения Калужской области, Красного креста, ветеранских, общественных и волонтерских организаций, а также главврачи калужских лечебных учреждений. Члены совета рассмотрели вопрос обеспечения необходимыми лекарствами медицинских учреждений города, оказывающих помощь больным COVID-19.

Как сообщили представители министерства здравоохранения, лечебные учреждения обеспечены необходимыми препаратами на срок от 14 до 30 дней. Из областного бюджета выделено 20,7 млн рублей на приобретение препарата тоцилизумаб, в стационары уже доставлено порядка 300 упаковок. В ноябре 2020 года на приобретение необходимых лекарств для амбулаторных больных было выделено 137 миллионов рублей, ведётся выдача лекарств, аптечная сеть также обеспечена необходимыми препаратами.

Юрий Моисеев поинтересовался тем, как министерство и лечебные учреждения реагируют на замечания и обращения в социальных сетях. По словам заместителя министра здравоохранения Дмитрия Лисняка, в министерстве создано управление по работе с общественностью, оперативно реагирующее на обращения и широко освещающее работу медучреждений. Была достигнута договоренность о координации работы в данной сфере между министерством здравоохранения, городской Думой и городской управой.

В ходе заседания был рассмотрен и вопрос обеспечения врачей, работающих в «красной зоне», горячим питанием.

В БСМП в «красной зоне» работает 166 человек, в областной клинической больнице — 218, в больнице № 2 «Сосновая Роща» — 328 человек, в областной детской больнице — 74 человека, в городском родильном доме — 69 человек, в Калужском областном центре инфекционных заболеваний и СПИД — 320 человек. Все они обеспечены горячим питанием либо за счёт собственных средств учреждений, либо с привлечением сторонних организаций.

Также обсуждались вопросы обеспечения врачей средствами индивидуальной защиты и транспортом.