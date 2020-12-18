В Обнинске столичные железнодорожники откроют музей-вагон фронтовой газеты
Обнинск, Калужская область, 18 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Открытие в Обнинске музея-вагона в память о поезде-типографии газеты Западного фронта «Красноармейская правда», в котором в годы Великой Отечественной войны на станции Обнинское военный корреспондент Александр Твардовский написал первые главы поэмы «Василий Теркин», обсуждалось 18 декабря на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с начальником Московской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Михаилом Глазковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На встрече также обсуждалась реализация совместных проектов. По словам начальника Московской железной дороги, благодаря развитию транспортной инфраструктуры между Калужской областью и Москвой увеличивается спрос, в том числе и на пассажирские перевозки. Совместная работа региона, РЖД и инвесторов в сфере грузовых перевозок способствует развитию области. В частности, расширяются возможности железнодорожной станции Ворсино Московской железной дороги, работа которой с 2018 года синхронизируется с развитием мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино». Проект общей стоимостью 1,7 млрд рублей предусматривает увеличение пропускной способности станции под дополнительный объем перевозок к 2022 году.
«Движение, которое мы начали с вами раньше, сегодня продолжается. Оно действительно дает возможность верить в то, что эти проекты будут реализованы, что будут новые продукты, новые услуги, появятся новые рабочие места», — подчеркнул Михаил Глазков.