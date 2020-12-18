Обнинск, Калужская область, 18 декабря, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Открытие в Обнинске музея-вагона в память о поезде-типографии газеты Западного фронта «Красноармейская правда», в котором в годы Великой Отечественной войны на станции Обнинское военный корреспондент Александр Твардовский написал первые главы поэмы «Василий Теркин», обсуждалось 18 декабря на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с начальником Московской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Михаилом Глазковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Встреча губернатора Владислава Шапши с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым

На встрече также обсуждалась реализация совместных проектов. По словам начальника Московской железной дороги, благодаря развитию транспортной инфраструктуры между Калужской областью и Москвой увеличивается спрос, в том числе и на пассажирские перевозки. Совместная работа региона, РЖД и инвесторов в сфере грузовых перевозок способствует развитию области. В частности, расширяются возможности железнодорожной станции Ворсино Московской железной дороги, работа которой с 2018 года синхронизируется с развитием мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино». Проект общей стоимостью 1,7 млрд рублей предусматривает увеличение пропускной способности станции под дополнительный объем перевозок к 2022 году.

«Движение, которое мы начали с вами раньше, сегодня продолжается. Оно действительно дает возможность верить в то, что эти проекты будут реализованы, что будут новые продукты, новые услуги, появятся новые рабочие места», — подчеркнул Михаил Глазков.