Калуга, 18 декабря, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Увеличение цен на сахар-песок на 2,3%, вермишель — на 1,9%, масло подсолнечное — на 3,3%, чай черный — на 1,1% зафиксированы за период с 1 по 16 декабря в сетевых и несетевых магазинах Калужской области, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM. Продукты

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По данным статистики, на территории региона за 11 месяцев 2020 года отмечается повышение цен на сахар-песок, что связано с увеличением цен оптовыми поставщиками федерального уровня. На сегодняшний день в магазинах области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45 руб./кг, соль — 10,5 руб./кг, масло подсолнечное — 87,87 руб./кг, крупу гречневую — 72,5 руб./кг, рис — 61,4 руб./кг.

Среди соседних областных центров Центрального федерального округа по состоянию на 14 декабря в Калуге наблюдаются максимальные цены на пшено, картофель, лук репчатый и яблоки. Одновременно минимальные цены на колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, масло подсолнечное, консервы мясные и овощные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок и пшеничную муку.