Кострома, 18 декабря, 2020, 15:10 — ИА Регнум. «Новогоднюю» выплату в размере 5 тысяч рублей получат родители 50 тысяч детей, живущих в Костромской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба администрации региона. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 250 миллионов рублей.

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Разовая выплата, о которой 17 декабря в ходе пресс-конференции рассказал президент РФ Владимир Путин, будет начислена семьям с детьми до 8 лет.

Средства автоматически зачислят на счёт, указанный родителями при получении летних мер поддержки, связанных с пандемией. Получить деньги могут только граждане России.

Заявление на выплату на портале госуслуг необходимо подавать только в двух случаях: если ребенок родился после 1 июля 2020 года, или если семья не подавала заявления на получение других выплат на детей.